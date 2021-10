La Circoscrizione 1 resta al csx, ma i Moderati lasciano il passo ai civici: ecco il Consiglio

Scenario analogo per Torino Domani, dove "Mister preferenze" della Sala Rossa Francesco Tresso dovrebbe lasciare il posto a Isabella Brianza e Benedetta Maina . Per Sinistra Ecologista siederanno nel Consiglio della 1 Samuele Stefanuto , mentre per la civica Lo Russo sindaco Vittoria Nallo , la "madamin" sí Tav Chantal Balbo di Vinadio e il riconfermato Francesco Martinez .

A farla da padrone tra il Centro e la Crocetta il Partito Democratico con sette consiglieri, dove i più votati sono stati Ilaria Gritti (213), Antonietta Altamore (200), Pietro Falletto (163), Maria Elena Gervasoni (157), Thomas Ponte (141), Caterina Romeo (138) e Eleonora Averna (108). Per i Moderati il primo è Simone Fissolo , che però in caso di vittoria di Stefano Lo Russo, entrerebbe in Consiglio Comunale. Al suo posto subentrerebbe Piera Levi Montalcini .

In minoranza, per la coalizione di centrodestra, guida il gruppo il candidato presidente non eletto Federico Rolando. Prima tra le liste Torino Bellissima con quattro consiglieri: Alessandro Borini, Marina Filippi, Filiberto Maria Capetti e Tommaso Battaglini. Per Forza Italia entra Alberica Badini Confalonieri, mentre per Lega e FdI Antonio Di Nardo e Grazia Sartori. Per il M5S fa il suo debutto nella 1 la candida presidente di Europa Verde Torino Tiziana Mossa, mentre per la sinistra radicale di Angelo D'Orsi dovrebbe entrare Claudia Valentino.