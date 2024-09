Murazzi, Proxima è iniziata, "ma siamo in attesa di sciogliere un ultimo nodo"

“Proxima ha avuto inizio ieri sera con un gran successo di pubblico, ma siamo in attesa di sciogliere un ultimo nodo. Come sapete, abbiamo lottato per anni per restituire le arcate dei Murazzi Gipo Farassino alla cittadinanza. Ora che sono stati finalmente riaperti, abbiamo scelto di tornare proprio qui, come avevamo già fatto nel 2017 e nel 2018, perché crediamo che il nostro compito non sia finito: siamo convinti che questo luogo possa rivivere pienamente, anche come sede di eventi culturali e musicali dal vivo e all'aperto". Così Marco Grimaldi, deputato Avs.

"Ieri tuttavia abbiamo ricevuto una nota della Questura che ci segnala l'inidoneità della passeggiata dei Murazzi per i concerti previsti da Proxima. Vogliamo prima di tutto rassicurarvi: i concerti avranno luogo, ieri sera il live è stato fatto all'interno del Capodoglio. Ma come potete immaginare non riteniamo che questa sia la soluzione ottimale. Per le prossime sere, sin da stasera, stiamo cercando di raggiungere la migliore soluzione possibile".