Nonostante i rischi di commissariamento, la Circoscrizione 2 resta al csx: ecco il consiglio

La Circoscrizione 2 di Torino resta al centrosinistra. Un risultato non scontato, visto che gli ultimi cinque anni di governo a guida di Luisa Bernardini sono stati “politicamente” molto tumultuosi e si è rischiato il commissariamento. A questo si aggiunge che alle ultime tornate elettorali una parte consistente della zona sud abbia scelto il centrodestra. Per questo la vittoria della coalizione di centrosinistra, guidata da Luca Rolandi, non è affatto scontata.

In attesa delle nomine ufficiali, a due giorni di distanza dalla votazioni per le Comunali, a farla da padrone tra Santa Rita e Mirafiori il Partito Democratico, con cui entrano: Anastasia Rita Guarna, Massimo Sola, Riccardo Prisco, Federico Raia, Sara Russo, Giovanni Caci, Piero Ventre. A loro potrebbe aggiungersi Stefania Pisano, anche se sono ancora in corso i calcoli e per la logica delle ripartizioni il seggio potrebbe andare a Paolo Verri di Torino Domani. In maggioranza anche i Moderati con Alessandro Nucera e Miriam Papa, Giuseppe Genco e Maurizio Versaci della civica Lo Russo sindaco, Luca Galeasso con La Piazza ed infine Elena Variara con Sinistra Ecologista.

Il M5S-Europa Verde piazza il consigliere Rita Fabiola Grimaudo, oltre al candidato presidente Iuri Bossuto. Per il centrodestra, oltre al candidato Presidente Davide Balena, entrano due esponenti di Torino Bellissima Raffaella De Maria e Davide Schirru, per Fratelli d’Italia Domenico Angelino e Vincenzo Macrì, per Forza Italia Gino Sacchetti e Luca Regalbuto. Infine per la Lega Marino Reverdito e Gian Marco Moschella.