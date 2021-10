“Alp45”, il nuovo itinerario ciclo-escursionistico che congiunge Musinè e Rocciamelone

Verranno presentate sabato 9 ottobre, alle ore 10, in piazza Martiri della Libertà a Condove, le nuove tratte dell’itinerario ciclo-escursionistico “Alp45”, che ripercorre idealmente il 45° parallelo sul versante orografico sinistro della Valle di Susa. Un insieme di tracciati con caratteristiche di trail all-mountain , percorribile in tutte le stagioni, rivolto a mtb ed e-bike ed adatto ad un pubblico con buone capacità tecniche e ottimo allenamento fisico.

Il percorso, progettato con la ricucitura con tratte esistenti e brevi sezioni di nuova realizzazione, c ongiunge due delle montagne simbolo della valle: il Musinè e il Rocciamelone.

L’itinerario si sviluppa su tagliafuoco e single track, con alcune tratte di trasferimento aperte al traffico veicolare: le cinque tratte che lo compongono permettono punti di arroccamento dal fondovalle e dai principali Comuni sulla sinistra orografica della Dora, ma può essere percorso come unico itinerario di 77 km che, a partire da Caselette ,alle pendici del Musinè, raggiunge Bussoleno, ai piedi del Rocciamelone.

Attorno ad Alp45° si sviluppano altri itinerari ciclo-escursionistici che permettono di esplorare altri scorci del territorio montano della Val di Susa, come l’Anello Bruzolo-Chianocco e il Musinè BikeTrail ad Almese.

L’itinerario sarà presentato in occasione della Festa della Toma in un momento condiviso con il comune di Condove per la presentazione degli itinerari condovesi che si integrano in alcune tratte ad Alp45°. L'appuntamento è per sabato 9 ottobre ore 10 in piazza Martiri della Libertà per l'apertura ufficiale della Fiera della Toma di Condove.