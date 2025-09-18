 / Attualità

Attualità | 18 settembre 2025, 16:52

In partenza a Grugliasco i corsi di Formazione Fisico Sportiva

Lezioni di prova dal 29 settembre al 3 ottobre

Foto d'archivio

Come ogni anno tornano a Grugliasco i corsi di Formazione Fisico Sportiva. «L’attività fisica deve essere accessibile alla maggior parte della popolazione - affermano il sindaco Emanuele Gaito e l’assessore allo Sport Luciano Lopedote - È necessario promuovere e sostenere il movimento svolto regolarmente; inoltre lo sport favorisce l’integrazione sociale, la formazione di amicizie, la crescita personale. Attraverso il linguaggio universale dello sport, si creano connessioni, si superano le barriere culturali ed economiche e si costruisce una comunità più coesa».

Le lezioni si svolgeranno dal 13 ottobre 2025 al 29 maggio 2026, due lezioni settimanali di 50 minuti, presso le palestre comunali in orario extrascolastico.

Dal 29 settembre al 3 ottobre, sarà possibile svolgere le lezioni di prova gratuita (massimo una lezione per ciascun corso) previa prenotazione da effettuare compilando il form on line al seguente link: www.spaziomnibus.it/al-via-i-corsi-di-formazione-fisico-sportiva-di-grugliasco-stagione-sportiva-2025-2026/ 

Iscrizioni ai corsi aperte dal 4 al 9 ottobre.

