Il professor Giacomo Vaccarino ospite ai Caffè Culturali Viù

Un nuovo bel momento di letteratura, scienza e cultura quello che si preannuncia per i viucesi amici dei Caffè Culturali Viù. Sabato 30 ottobre, infatti, alle ore 17.30 verrà presentato il libro “La Coscienza Infelice” del professore e ricercatore Giacomo Vaccarino. Preso il Caffè Rocciamelone di piazza XXIV maggio si ritroveranno i lettori di Viù per ascoltare considerazioni su un tema tutt’altro che scontato, certo impegnativo, ma ricco di grande valore sociale ed umano. L’autore sarà intervistato dal vicesindaco Alberto Guerci e dallo scrittore e divulgatore cav. Alessandro Mella. Il volume affronta un percorso del tutto inedito: “La follia è una condizione umana: così affermò Franco Basaglia in una delle sue Conferenze brasiliane, nel 1979. Pertanto possiamo trovare nell'esistenza umana una condizione cosiddetta normale e una, in qualche modo opposta, considerata folle, cioè dominata dalla malattia mentale, dalla sofferenza e quindi dalla infelicità, articolata nelle varie forme della psicosi e del male di vivere patologico, la cui percezione è stata molto differente nei secoli e nelle diverse società che si sono succedute dall'antichità ad oggi. In questa ricerca si è voluto mostrare come lungo i secoli è stata vista la malattia mentale - non solo dalla medicina e dalla sua branca più giovane, la psichiatria - ma utilizzando soprattutto la rappresentazione letteraria, attraverso qualche passo significativo delle opere di autori italiani e non, intendendo quindi la letteratura come uno dei più efficaci strumenti per la formazione e il consolidamento dell'opinione collettiva su un fatto sociale di tale rilevanza quale la malattia mentale”. L’evento si svolge con il concorso dell’amministrazione comunale e della Pro Loco. Per la presenza sono richiesti il Green Pass e la prenotazione (via mail o al locale) come da norme governative. Locandina di Massimo Mella. Logistica di Karen Giacobino.