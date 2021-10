Torino in presidio contro assalto Cgil di Roma: "Attaccare il sindacato è attaccare chi lavora" [FOTO e VIDEO]

"Attaccare il sindacato è attaccare tutte le persone che lavorano, che hanno bisogno di lavorare per vivere, per chi alle Camere del lavoro viene per immaginare un futuro diverso per loro e i propri figli". È questo il messaggio che ha voluto lanciare la segreteria della Cgil di Torino Enrica Valfrè al presidio organizzato questa mattina in via Pedrotti in risposta all'assalto di ieri alla Cgil di Roma, durante il corteo Green Pass. Un azione a cui nella notte sono già seguiti 12 arresti, tra cui Roberto Fiore e Ramona Castellino di Forza Nuova.