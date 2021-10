Sugar e plastic tax, allarme di istituzioni e imprese: “Vanno abolite, a rischio 5 mila posti di lavoro”

La prima è un’imposta di 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione, che si applica alle cosiddette bevande “edulcorate”, definite dall’articolo 1 del decreto 12 maggio 2021 del Ministero delle Finanze " le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi (…) condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti (…) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume ". La Plastic tax, invece, è una tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto.

Preoccupazione di istituzioni e associazioni di categoria

Due imposte che preoccupano istituzioni, associazioni di categoria e sindacati per le ripercussioni che potrebbero avere sul mondo del commercio, già provato dalla pandemia. Stamattina, durante un incontro organizzato dall’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, le parti in causa hanno chiesto di abolire entrambe le tasse. In particolare, per l’assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino “la politica deve essere a supporto sia del sistema industriale, sia dell'ambiente sebbene questo non stia avvenendo, per colpa di un approccio completamente sbagliato del Governo”.

Chiorino: "Tasse che vanno abolite subito"

Secondo l’assessore “plastic tax e sugar tax sono due tasse che vanno abolite perché colpiscono sia la produzione industriale sia i consumatori e quindi le famiglie. I distretti colpiti sono moltissimi, e questo si traduce in una non sostenibilità per le imprese, ma anche per il consumatore finale”. E ancora: “In un momento in cui c'è la difficoltà drammatica di ripresa dalla pandemia, in una situazione di scarsità di materie prime con il conseguente aumento dei costi, un taglio negli investimenti porterebbe conseguenze a cascata anche in settori diversi da quelli di partenza, ad esempio la logistica, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e danneggiando l'immagine delle imprese e del Made in Italy”.

"Introdurre dazi di civiltà"

Chiorino ha poi osservato che “gli imballaggi servono anche a tutelare i prodotti agroalimentari: il 50% degli stessi, infatti, rischierebbe di essere sprecato se non adeguatamente imballato”. La soluzione prospettata dall’assessore “anziché tassare ulteriormente le nostre aziende” è quella di “introdurre dei “dazi di civiltà” che vadano a colpire i Paesi che non applicano alcuna politica di tutela ambientale”.