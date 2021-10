Da venerdì il 76 prolunga il percorso fino a Collegno. Nell’ambito della rimodulazione del piano di trasporto pubblico di Torino iniziato a luglio con l’apertura delle nuove stazioni metro Italia ’61 e Bengasi, che coinvolge anche la prima cintura, dal 15 ottobre la linea bus arriverà fino al quartiere “Villaggio Dora”. Di seguito il nuovo percorso del 76 feriale e festivo.

• Percorso circolare: dal capolinea in via de Amicis presso la fermata n. 884 - "Fermi Cap." (stazione metro Fermi) prosegue per via Richard Oriente, via Sassi, via Fratelli Cervi, viale Certosa, corso Pastrengo, via Tampellini, via del Brucco, via San Lorenzo, via Sebusto, via Allegri, via Portalupi, strada Torino–Pianezza (S.S. 24), via Venaria, viale Partigiani, via Allegri, via Sebusto via San Lorenzo, via del Brucco, via Tampellini, corso Pastrengo, viale Certosa, corso Fratelli Cervi, via De Amicis, via Magenta, corso Francia, via Bligny, via Vandalino (Grugliasco), via Riesi, via Napoli, viale Radich, corso Torino, viale Echirolles, via Leon Tron, piazza Giovanni XXIII, via Don Caustico, via Martin Luther King, via Olevano, corso Fratelli Cervi, piazza Giovanni XXIII, via Leon Tron, viale Echirolles, corso Torino, viale Radich, via Napoli, via San Gregorio Magno, via Vandalino, via Castagnevizza (Collegno), via Manzoni, via De Amicis (capolinea presso stazione metro Fermi).