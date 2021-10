Meloni giovedì nel "condominio della droga" e Salvini venerdì alla bocciofila per Damilano

I big della politica nazionale in arrivo a Torino per il ballottaggio tra Lo Russo e Damilano

Domani, giovedì 14 ottobre, Giorgia Meloni nel "condominio della droga" in corso Regina Margherita e venerdì Matteo Salvini alla Bocciofila La Fissa. I leader di Fratelli d'Italia e Lega tornano a Torino per tirare la volata finale al candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano in vista del ballottaggio.

La leader di FdI in corso Regina Margherita

La prima sarà la Meloni, che dovrebbe venire giovedì alle 15 nella palazzina di corso Regina 162, dove ieri mattina all'alba è stato fatto un blitz della Polizia a seguito dell'aggressione nei giorni precedenti di tre agenti dell'antidroga. I poliziotti sono stati picchiati e disarmati dai residenti intervenuti per impedire l'arresto di un pusher.

Salvini alla Bocciofila La Fissa

Matteo Salvini verrà invece a Torino il 15 ottobre alle ore 16, accompagnato dal Segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari, per un incontro con i cittadini alla Bocciofila La Fissa (via Broglio 93/G). Prima il leader della Lega farà tappa all'ex Moi, un luogo per lui dal valore politico: da ministro dell'Interno del Conte 1 aiutò Chiara Appendino a liberarlo. E la visita potrebbe essere l'occasione per rinnovare gli apprezzamenti alla sindaca uscente, in vista del ballottaggio e dei voti del M5S da conquistare.

Letta in piazza Carignano e piazza Galimberti

Sempre venerdì sarà nel capoluogo piemontese, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo, anche Enrico Letta. Il Segretario nazionale del Pd parteciperà con Lo Russo alla “sedia” a tu per tu in piazza Carignano alle 14.30 e in piazza Galimberti alle 16. Letta sarà alla festa di chiusura della campagna elettorale in piazza Delpiano alle 18.30.