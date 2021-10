Pentenero per Lo Russo: “Domenica e lunedì votiamo per una Città che guarda al futuro”

“Sostengo Stefano Lo Russo perché la città ha bisogno di Amministratori competenti per fare scelte importanti per i prossimi cinque anni” così la candidata al Consiglio comunale per il Partito Democratico, Gianna Pentenero nel suo invito al voto per la scelta del sindaco di Torino. I cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne domenica 17 e lunedì’ 18 ottobre.

“Per una città coesa che guarda al futuro e che sia al centro dell’Europa. Questo è il momento in cui possiamo determinare lo sviluppo di Torino. E quindi domenica e lunedì andiamo a votare Stefano Lo Russo”.