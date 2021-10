Anagrafi, Lo Russo: "Riapriremo sedi periferiche: carta d'identità in una settimana". Damilano: "Semplificazione e digitalizzazione"

" Bisogna lavorare - ha aggiunto - sul back office e valutare anche i costi-benefici dei servizi decentrati: se si incentiva la mobilità forse non è necessario investire su servizi che sarebbero si più vicini, ma magari non così utili e sostenibili ".

Anagrafi in periferia totalmente riaperte, con carte di identità rilasciate entro sei mesi in massimo una settimana. È questa la promessa di Stefano Lo Russo al dibattito organizzato dal Corriere Torino al Salone del Libro, dove è intervenuto insieme all'avversario Paolo Damilano . Il candidato sindaco del centrodestra, al contrario, intende puntare su " digitalizzazione e semplificazione ".

" Questo tema - ha aggiunto - è strettamente legato a quello di una macchina comunale che deve essere riorganizzata: io nominerò un direttore generale, che è mancato in questi 5 anni. Dobbiamo poi immettere dei giovani e rimotivare i dipendenti comunali ".

Il candidato sindaco del centrosinistra è invece tornato a ribadire di voler riaprire le anagrafi decentrate attualmente chiuse - come corso Corsica, corso Spezia e piazza Astengo - nei primi "100 giorni di mandato ".

Altro tema al centro del confronto quello dello sport. "Noi abbiamo intere aree della città - ha chiarito Lo Russo - dove è precluso lo sport di base: la prima cosa che farò sarà modificare il regolamento 295, perché l'attuale modello non funziona più. Uno dei limiti principali è la durata temporale, che non consente investimenti e accesso al credito bancario. Il secondo piano di interventi sarà la riapertura degli impianti chiusi come la piscina Trecate".

Damilano ha invece sottolineato come "si scrive sport e si legge salute. Il futuro dei nostri concittadini deve essere scendere e vivere per strada, non sulle piattaforme online".