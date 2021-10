Il Castello di Moncalieri entra nell’Abbonamento Musei Torino Piemonte

Il Castello Reale di Moncalieri è entrato a far parte dei siti culturali gratuiti per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte (www.abbonamentomusei.it), allineandosi così alle altre Residenze reali “coperte” dall’Abbonamento. Un segnale positivo e atteso dai tanti tesserati, che grazie all’Abbonamento hanno accesso libero a più di 400 siti culturali e musei di 3 regioni: Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.



"Il mio ringraziamento a tutte le parti coinvolte per il risultato raggiunto con la firma del nuovo disciplinare: Direzione Regionale Musei Piemonte, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Primo Reggimento Carabinieri Piemonte e Città di Moncalieri – esprime la propria soddisfazione l’Assessore alla Cultura e alle Residenze Reali Laura Pompeo – L’inserimento nel circuito dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte era un obiettivo a cui lavoravamo da tempo e molto atteso dal pubblico. Non potrà che rafforzare il trend in forte crescita della popolarità del Castello, testimoniata dagli alti numeri delle visite, ben 2.000 nonostante le restrizioni da quando c’è stata ’anno scorso la riapertura post lockdown”.

Il Castello è accessibile alle visite venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Biglietto intero: 7 €. Ridotto: 5.