Inizio settimana con il sole, poi da giovedì piogge

Alta pressione in spolvero sino a mercoledì poi annuvolamenti sempre intesi faranno presagire un peggioramento a causa di aria instabile di matrice atlantica che interesserà le nostre latitudini da mercoledì. Stante le attuali proiezioni dei modelli meteorologici il peggioramento porterà precipitazioni mercoledì in serata sulla Liguria , compreso il settore di ponente, in estensione poi giovedì al Piemonte, soprattutto il settore meridionale e orientale. Migliora venerdì

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 18 Ottobre a giovedì 21 Ottobre

Cielo poco nuvoloso oggi, aumento delle nubi con cielo irregolarmente nuvoloso o coperto domani soprattutto sul Piemonte meridionale ed orientale. Precipitazioni su Liguria di ponente dal pomeriggio-sera. Fenomeni in estensione giovedì al Piemonte meridionale ed orientale mentre il resto del Piemonte resterà in parziale ombra pluviometrica.

Termometro aumento massime e minime sino a giovedì

Minime in pianura intorno 7- 9°C e massime 17- 21°C.

In pianura deboli da Nord Est

Da venerdì 22 Ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso con bel tempo forse anche per il week-end

