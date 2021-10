SAFE TOGETHER: la scommessa di Treseizero

Giovedì 7 ottobre la Treseizero s.r.l. ha tenuto il primo di una serie di eventi volto a diffondere la cultura della sicurezza alle aziende del territorio Piemontese.

La location scelta è stata il Ristorante La Porta delle Langhe a Cherasco e vi hanno partecipato una settantina di aziende fra le più rappresentative del panorama regionale.

Dopo la presentazione curata dalla giornalista e moderatrice Ilenia Arnolfo il presidente della Rete, Daniel Baridon ha esposto alcuni concetti sull’ idea di sicurezza a tutto tondo, un tema che è sempre più sentito come prioritario dalle imprese soprattutto in un contesto storico come quello attuale.

Il messaggio della serata è stato SAFE TOGETHER, che raccoglie in due parole la mission della rete. Treseizero nasce dall’unione di competenze fra 7 aziende del territorio piemontese che hanno come obiettivo comune la sicurezza, una rete d’impresa volta a sostenere ed accompagnare il business delle aziende in modo integrato e utilizzando software evoluti che implementano costantemente una visione globale dell’impresa stessa in tutte le sue dinamiche e peculiarità.

I servizi offerti agli imprenditori di Treseizero coprono dunque a 360 gradi le esigenze delle aziende, in termini di sicurezza sul lavoro, sicurezza fiscale, sicurezza informatica, sicurezza alimentare, in ambito fiscale, finanziario ed edile.

Come discusso durante la serata di giovedì, la sinergia fra tutti gli aspetti della sicurezza è un fondamentale per la crescita solida e di valore di una impresa e per approfondire questo concetto è intervenuta la Prof.ssa Francesca Culasso, docente presso unito in Organizzazione delle Imprese e Management Pubblico.

L’idea innovativa della rete è condividere le esperienze delle singole aziende con un approccio coeso e unitario, un linguaggio privo di tecnicismi per gestire al meglio e come un unico interlocutori tutti gli aspetti della sicurezza. I partner che costituiscono la Treseizero s.r.l. sono: Gruppo 3c, che conta un pull di tecnici specializzati in sicurezza informatica, infrastrutture intelligenti e cloud;

Gruppo Polaris, società di ingegneria specializzata in sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente;

Studio Dotta, che si occupa di contributi a fondo perduto e bandi alle micro, piccole e medie imprese;

Optima Cervisie, specializzata nella consulenza sulla sicurezza alimentare, sistemi di qualità, certificazioni e disciplinari di prodotto;

Nervi Intermediazioni Assicurative, che si occupa della gestione assicurativa delle aziende, dei loro beni e del benessere del personale;

Smart Management Control, specializzata in gestione fiscale e sistemi di controllo di gestione;

Studio Leonardo, società di ingegneria per la digitalizzazione specializzata nella valutazione dei rischi e gestione e progettazione in sicurezza.

