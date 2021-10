Vinovo si prepara a un mercoledì "di lusso": arriva la Tris-Quarté-Quinté intitolata alla raccolta benefica 'Trotta con UGI'

C'è un doppio motivo per non perdere l'appuntamento infrasettimanale con il trotto sulla pista di Vinovo mercoledì 20 ottobre. In chiusura di programma infatti è prevista la Tris-Quarté-Quinté ed è intitolata alla raccolta benefica 'Vinovo Trotta con UGI' contro i tumori infantili partita ad inizio settembre e che andrà avanti fino al prossimo 1° novembre, giorno del 'Gran Premio Orsi Mangelli'. Tutte le somme raccolte saranno destinate al reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, diretto dalla Professoressa Franca Fagioli.

Sarà una bellissima corsa, sulla distanza del doppio km, per cavalli anziani distribuiti su tre nastri. Come spesso succede, il pacchetto dei favoriti e dei numeri buoni per le scommesse tra i 16 cavalli al via sarà al secondo e terzo nastro. Sicuramente Arnold Cup con Cosimo Cangelosi ma anche Virtuale che riporta a Vinovo il fresco 'Derby winner' Antonio Di Nardo. E poi Amarcord allievo di Francesco Di Stefano, Seleniost insieme a Santo Mollo, o ancora Pietro Gubellini sulla rientrante Vanesia Ek e l'inossidabile Showmar, allievo di Andrea Guzzinati.