"Il futuro è nelle tue mani": Ance Piemonte invita i giovani a cercare lavoro nel mondo delle costruzioni

Ance Piemonte e Valle d’Aosta ha diffuso il video “Il futuro è nelle tue mani”, rivolto alle giovani generazioni.

“Abbiamo deciso di parlare ai giovani che rappresentano il nostro futuro, e l’abbiamo fatto in modo diverso dal solito, attraverso un video- commenta il Presidente dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta Paola Malabaila. – Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è che il settore delle costruzioni è una grande opportunità per farsi strada nel mondo del lavoro, per crescere e realizzarsi professionalmente. Ricordo che malgrado la crisi e la pandemia, il nostro settore resta uno dei più dinamici e trainanti per la ripartenza”.

Lo dicono anche i numeri. Solo in Piemonte l’edilizia rappresenta:

- in termini di investimenti il 7,6% del Pil regionale

- in termini di occupazione il 19,8% degli addetti nell’industria e il 6,3% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività economica.

“Nel video abbiamo raccontato le attività di giovani lavoratori in cantiere paragonandole a quelle di pugili che si allenano, per una similitudine di valori: coraggio, costanza, voglia di fare, di sognare e di realizzarsi”, specifica il Presidente Malabaila.

Le imprese edili denunciano da tempo le difficoltà di reperimento di manodopera qualificata e generica. Dall’ultima indagine Ance Piemonte per i primi sei mesi dell’anno in corso, quasi la metà delle imprese intervistate ha dichiarato di avere difficoltà di reperimento di personale qualificato mentre più del 17% non trova manodopera generica. Proprio per questo l’Ance Piemonte e Valle d’Aosra ha attivato una convenzione con GeoJob, una start up che si occupa esclusivamente della ricerca e della selezione del personale in edilizia.

Ecco quali sono le figure maggiormente ricercate dalle imprese edili:

cartogessisti e ponteggisti

nell’ambito delle lavorazioni delle infrastrutture le qualifiche con alta specializzazione come palisti, scavatoristi, perforatori.

“Come aziende siamo aperti ad offrire anche stage di inserimento dopo un percorso formazione svolto dalle Scuole Edili. Invitiamo i giovani interessati sia alla formazione che ad iniziare una carriera nel nostro settore, a contattare le Associazioni Territoriali del Piemonte e Valle d’Aosta oppure le Scuole Edili della propria provincia”, conclude il Presidente Paola Malabaila.

I contatti si trovano sul sito dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta al seguente link: https://piemonte.ance.it//docs/competenze.aspx?id=2533&pid=2505&pcid=2523&docId=46605