Damilano chiude a Lo Russo: "Csx e Appendino uguali per danni fatti a Torino"

Paolo Damilano dice no all'ipotesi di collaborazione con il centrosinistra di Stefano Lo Russo. Ieri il neosindaco aveva teso la mano verso lo sfidante, dichiarando "Mi sembra che Damilano abbia attivato una partecipazione civica importante, che sarebbe utile non venisse consegnata all'estrema destra, ma impiegata per il bene della città. Il risultato del centrodestra dimostra in maniera chiara una divisione tra la componente civica attivata e i partiti della destra, FdI e Lega soprattutto". L'esponente del Pd si era poi detto pronto a raccogliere "le istanze di quella parte civica".

"I voti del no a tutto decisivi per Lo Russo"

Una possibilità che Paolo Damilano oggi respinge al mittente, sottolineando come le passate amministrazioni di centrosinistra non siano diverse da quella di Appendino "per i danni fatti alla città". Oltre a questo, per l"imprenditore, "i voti dei Cinquestelle, quelli del no a tutto, sono stati decisivi per il candidato del centrosinistra".

"No a cambiale in bianco al centrosinistra"

"Quindi la mia - replica - non potrà mai essere una cambiale in bianco al centrosinistra. Non può esserlo per rispetto ai miei elettori che, lo dicono chiaramente i flussi, hanno scelto Torino Bellissima come alternativa al Pd, ai Cinquestelle e a chi li aveva governati finora". "Non può esserlo - continua - per rispetto ai miei alleati che mi hanno sostenuto passo dopo passo e che non hanno ottenuto i riscontri attesi, né per rispetto a quel 60% di torinesi che non ha votato che fanno di lei il sindaco con il peggior risultato nella storia di questa città".

"Pronti a collaborare su progetti che portino lavoro"