Alla Gam di Torino scoppietta e luccica l'aurora boreale

A Torino si vede e si sente l'aurora boreale. È stata inaugurata oggi alla Gam "Sinfonia", installazione immersiva di Alessandro Sciaraffa a cura di Sara d'Alessandro Manozzo. L'opera - attraverso la presenza in contemporanea di suono, tecnologia e natura - esplora e rende tangibile la luce scintillante e il suono inudibile dell'aurora boreale, catturato grazie ad apparecchiature capaci di capitare le basse frequenze.

"Aurore boreali inizieranno a scoppiettare"

Un opera d'arte dove il pubblico gioca un ruolo da protagonista: lo spettatore entrando nella Sala 1, ed interagendo con il gong, attiva suono e luce. "Ci sarà - ha spiegato Sciaraffa, in fase di progettazione - il suono delle aurore boreali, che inizieranno a scoppiettare e luccicare. Tu potrai stare a guardare questi bagliori di luce, come dei grandi dipinti che scorrono in uno spazio tempo, per poi farli esplodere con il gong".

Esposta alla GAM fino al 9 gennaio

Destinata alla collezione permanente della GAM, Sinfonia rimarrà esposta fino al 9 gennaio 2022, per poi trasferirsi temporaneamente in primavera nelle sale della Fondazione e Galleria TSE Art Destination a Nur-Sultan, una delle realtà più dinamiche nel panorama artistico contemporaneo del Kazakhstan.