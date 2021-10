Si chiama Nando il cestino "intelligente" che fa la differenziata da solo: è di Torino la start up dell'anno per Cna Piemonte

Un cestino dei rifiuti intelligente, in grado di fare la differenziata da solo. Tutto questo è Nando, il prototipo sviluppato da Re Learn, vincitore del premio per la miglior Start Up dell'anno di Cna Piemonte. E al di là del nome, non ha nulla di tragico, anzi: sarà proprio l'azienda torinese a rappresentare il nostro territorio al concorso delle Startup che CNA Nazionale organizzerà a Roma il prossimo 19 novembre.