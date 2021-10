Spesso non è per niente difficile riavere i propri denti fissi

Ci capita ancora spesso di visitare pazienti che hanno perso i propri denti o che stanno per perderli e che sono convinti di non poter mettere gli impianti perché non hanno abbastanza osso.

A volte, causa di questa informazione sbagliata sono stati costretti per anni a sopportare una dentiera.

La dentiera mobile spesso riduce la qualità di vita di chi la porta e, oltre a causare l’imbarazzo di doversi guardare allo specchio senza denti, impedisce di fare cose estremamente appaganti come mordere tranquillamente un panino o una mela.*

Oggi fortunatamente possiamo rassicurare la maggior parte dei pazienti e spiegare loro che, occupandoci prevalentemente di implantologia da molti anni, siamo in grado di dire con certezza che nel loro caso non c’è nessun problema a mettere i denti fissi.

Le situazioni in cui gli impianti non si possono mettere in nessun modo sono infatti pochissime e riguardano perlopiù pazienti con gravissimi problemi di salute generale.

Per quanto riguarda la maggior parte dei pazienti è sufficiente inserire quattro impianti nella parte superiore e 4 nella parte inferiore lo stesso giorno in cui si tolgono i denti compromessi, e connettere immediatamente un provvisorio fisso con una procedura che si chiama CARICO IMMEDIATO.

Nei pochi casi in cui l’osso è veramente insufficiente per inserire gli impianti, questo può essere tranquillamente aumentato. L’unico svantaggio sarà quello di dover aspettare un po’ di tempo in più prima di riottenere i propri denti fissi.

La scienza ha ormai dimostrato senza nessun dubbio l’efficacia di questi trattamenti.

Per venire incontro al paziente che necessita di questa tipologia di soluzione, abbiamo da sempre organizzato il nostro studio perché potesse dare un servizio completo, fornendo tutto ciò che serve in un’unica struttura.

È questo il motivo per cui nella nostra azienda sanitaria lavorano molti professionisti diversi, ognuno con le sue specifiche competenze. La percentuale di casi nei quali gli impianti vanno a buon fine al primo intervento nella nostra casistica supera il 98,5%**, che è una percentuale più alta di quella normalmente riportata dagli studi scientifici internazionali***.

Da anni ormai dedichiamo il mese di ottobre alla sensibilizzazione sugli impianti dentali, per spiegare a tutti che oggi è possibile tornare ad avere i propri denti fissi ed è diventato molto più semplice e veloce del passato.

Se anche tu vuoi tornare a sorridere serenamente e masticare con sicurezza puoi contattare il nostro studio allo 0171-619210 per una valutazione approfondita del tuo caso da parte del dott. Salzano e del dott. Tirone.

Per informazioni consultare: www.studiosalzanotirone.it

* MA ELsyad COIR 2019, T Belker COIR 2015 - ** F. Tirone JOMI 2021 - *** S. Engelhardt COIR 2014