Venaria, aperture straordinarie dei cimiteri in vista della commemorazione dei defunti

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti , l’amministrazione comunale di Venaria ha disposto aperture e orari particolari dei cimiteri e degli uffici interessati. In particolare, per quanto riguarda i cimiteri, è fissata un'apertura straordinaria da lunedì 25 ottobre a martedì 2 novembre con orario continuato 8-18 e con presidio garantito dalla Gesin.

Orario prolungato anche per i servizi funerari (9:00-10:15 e 14:15-15:15), mentre per domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre è fissata la sospensione completa. Per i decessi in abitazione privata sarà garantito il servizio di deposito provvisorio in camera mortuaria, previo massimo preavviso possibile all’addetto del cimitero.