Un nuovo albero per la scuola primaria Anna Frank di Druento

Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Comune di Druento e l'Istituto Comprensivo Druento hanno organizzato un evento speciale presso la Scuola Primaria Anna Frank.

Alle ore 10,30, si è svolta la piantumazione di un nuovo albero, simbolo dell'inclusione e della crescita, con la partecipazione del CPD - Consulta delle persone in difficoltà e della sua famosa mascotte Cipidillo.

L'evento è parte del progetto "L'inclusione mette radici", che mira a promuovere la cultura dell'inclusione e della diversità nella scuola e nella comunità.

L'Istituto Comprensivo vuole così sensibilizzare gli studenti e la comunità sull'importanza dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.

L'Istituto Comprensivo Druento sarà inoltre presente il 5 dicembre 2025 alla giornata dedicata alle scuole del DisFestival, "Disattiva il pregiudizio e scrivi il cambiamento", che si terrà al Pala Gianni Asti (ex Pala Ruffini) di Torino dalle ore 10,00 alle 12,30.

Durante l'evento, si svolgerà la premiazione del concorso "Disattiva i pregiudizi e scrivi il cambiamento", un'iniziativa in collaborazione con La Stampa che promuove l'uguaglianza tra le persone.

L’assessora Alessandra De Grandis invita “tutti dovremmo riflettere su quanto sia prioritario per una comunità investire nella diffusione di una cultura inclusiva, porre attenzione alle persone e valorizzare le differenze: solo così si costruisce un mondo in cui, attraverso empatia e solidarietà, diventa possibile garantire giustizia sociale, equità e diritti a tutte e tutti” inoltre sottolinea “questo evento e la massiccia partecipazione delle classi del nostro istituto comprensivo al DisFestival, organizzato dalla Consulta per le persone in difficoltà, sono il risultato di un lavoro condiviso, ringrazio per questo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale La dirigente scolastica dott.ssa Barbara Saletti e tutti i docenti, la Garante per la disabilità del nostro comune dott.ssa Laura Giulianati e il consigliere delegato all’inclusione Piercarlo Varetto che ha generosamente sostenuto l’iniziativa donando l’albero che piantumeremo”.