Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ferma la capolista Busto Arsizio

La miglior Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di questa prima parte di stagione sia per qualità di gioco, sia per costanza di rendimento, sfata il tabù Unet E-Work Busto Arsizio (sempre vittoriosa in tutti i quattro precedenti al PalaFenera) infliggendo il primo dispiacere stagionale alle farfalle di Marco Musso, fin qui imbattute e a punteggio pieno.

L’incontro è molto più combattuto di quanto potrebbe far pensare il 3-0 finale. Sempre senza Perinelli e Karaoglu, con Cazaute ancora a riposo precauzionale, le ragazze di Bregoli stringono i denti nei momenti di difficoltà e sfoderano una prova di carattere che permette di spuntarla nei serrati finali del primo e terzo set. La seconda frazione, sempre in controllo, viene invece vinta 25-19.

Miglior realizzatrici dell’incontro Frantti e Mingardi con 16 punti. In doppia cifra anche Grobelna e Villani (13) fra le biancoblù e Gray (14) fra le bustocche. Il premio di MVP viene assegnato a Weitzel che, entrata nel finale del primo set per Alhassan, è risolutiva con un turno di servizio e di lì in avanti non esce più dal campo.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-20; 25-19; 26-24)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Bosio 2, Grobelna 13, Mazzaro 8, Alhassan 1, Frantti 16, Villani 13; De Bortoli (L); Weitzel 7, Cazaute. N.e. Bonelli, Adriano, Piovesan, Armini, Guarena (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Poulter 2, Mingardi 16, Olivotto 8, Stevanovic 4, Gray 14, Lucia Bosetti 4; Zannoni (L); Monza, Ungureanu 2, Battista 1. N.e. Herrera Blanco, Colombo, Bressan, Paulon (2L). All. Musso; 2° Gaviraghi.

ARBITRI: Cappello di Siracusa e Brunelli di Falconara Marittima.

NOTE: prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo della pallavolista afghana Mahjubin Hakimi. Presenti 759 spettatori. Durata set: 26’, 28’, 28’. Errori in battuta: 6-8. Ace: 6-4. Ricezione positiva: 59%-51%. Ricezione perfetta: 43%-30%. Positività in attacco: 46%-42%. Errori in attacco: 2-3. Muri vincenti: 8-8. MVP: Weitzel.