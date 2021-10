A Palazzo Madama, il pubblico accolto dalle Sentinelle e dagli Ingranaggi di Carlo d'Oria

Palazzo Madama fino al 12 dicembre 2021 accoglie le installazioni site specific dell’artista torinese Carlo D’Oria, nell’ambito di Art Site Fest 2021 Carlo D’Oria, scultore torinese formatosi all’Accademia Albertina di Belle Arti, esplora in tutta la sua produzione il tema della fragile e precaria condizione umana, che affronta nella polarità tra individualità e moltitudine.

Opere inedite che seguono una nuova ricerca artistica da poco avviata. Le sculture in metallo verniciato riproducono figure umane stilizzate, ciascuna rappresentante di una diversa tipologia umana, tutte commisurate alle dimensioni fisiche e percettive dei tre ambienti.

Per Art Site Fest 2021 D’Oria realizza tre interventi site-specific, in tre diversi luoghi: la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama e la Basilica paleocristiana di Nuvola Lavazza.

Per Palazzo Madama Carlo D’Oria immagina delle "Sentinelle" che si disciolgono qui in un ritmo più morbido ed elegante, che parla la stessa lingua delle forme architettoniche sinuose di Palazzo Madama.

In cima allo scalone d’ingresso del Palazzo, le sculture di Carlo D’Oria invitano a sostare un istante, a riflettere sulla necessità di vigilare sul senso di comunità che proprio in questo periodo è messo in crisi dalla pandemia.