'La relazione e lo schermo. Figure antropologiche del digitale' in uscita il libro di Marco Bacini e Fabio Gabrielli

È in uscita oggi il nuovo libro di Marco Bacini e del filosofo Fabio Gabrielli, “La relazione e lo schermo. Figure antropologiche del digitale”. Marco Bacini, imprenditore, esperto di comunicazione digitale, sociologia e marketing e Fabio Gabrielli sono entrambi professori dell’Università LUM, e in questo agile saggio pubblicato da Rubbettino, affrontano il tema della relazione nell’epoca delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

Gli autori, confrontando e sintetizzando esperienze culturali diverse, cercano di porre a tema l’impatto della cosiddetta quarta rivoluzione sul nostro modo di pensare e vivere la relazione con l’altro.

Attraverso un percorso che mescola filosofia, letteratura, arte, economia, concreti esempi tratti dal variegato mondo dei social, Gabrielli e Bacini evidenziano come non si possa continuare a parlare in termini dualistici di vita online e offline, ma semmai di ibridazione tra corpi e dispositivi tecnologici, con tutta una serie di conseguenze sulla nostra identità, i nostri gusti, le scelte della nostra vita. In altri termini, una riflessione antropologica seria non deve porsi la domanda se il virtuale, separato indebitamento dal reale, sia buono, ma cosa comporta la realtà aumentata per la nostra vita.

La conclusione cui giungono gli autori è quella che definiscono una poetica del digitale, capace di promuovere unicità, creatività, bellezza comunitaria, attraverso una filosofia dei sentimenti atta a saldare corpo e tecnologia nella cura della relazione, di cui la stessa pandemia ha mostrato la non scontatezza ma semmai l’ estrema complessità e inaggirabilità.

Per ordini:

https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/la-relazione-e-lo-schermo/

Disponibile anche su Amazon

* * *

Marco Bacini Professore di Marketing Omnichannel nella facoltà di Economia e Management dell’Università LUM di Bari, è anche direttore del Master della LUM School of Management EMMISM (Social Media Management e Influencer Marketing) e direttore del Master EMDES (Diplomatic, Economic and Strategic Perspectives in Global Scenarios) dove insegna comunicazione digitale. Imprenditore nel settore della comunicazione con l’agenzia MB4.0 segue aziende, celebrities e opinion leader.

Fabio Gabrielli già Preside della facoltà di Scienze Umane e Professore Ordinario di Antropologia filosofica presso la Ludes University di Lugano, attualmente insegna Filosofia della relazione presso la School of Management dell’Università LUM. È anche Visiting Professor di Introduzione alla Filosofia presso l’Università di Jaroslaw, in Polonia. È autore di numerosi contributi nel campo dell’antropologia filosofica e della filosofia applicata alla medicina. Partecipa come relatore a svariati convegni e congressi e fa parte di diversi comitati scientifici.