Alle OGR, nuovi talk sul tennic con Stefano Meloccaro e Neri Marcorè

Alle OGR proseguono i Talk sul Tennis, con Stefano Meloccaro e Neri Marcorè

e si apre un nuovo ciclo di appuntamenti di Snodo: Invasioni Vegetali.

Il tennis protagonista di OGR TALK

Con due OGR Talks e una performance prosegue il ciclo di appuntamenti gratuiti organizzato da OGR per celebrare Torino capitale mondiale del tennis in attesa delle Nitto ATP Finals

Per il secondo e il terzo set, in programma il 27 ottobre (alle ore 21) e il 9 novembre (alle 18.30), Stefano Meloccaro dialogherà con due ospiti di eccezione e grandi appassionati di tennis – il primo sarà il poliedrico Neri Marcoré, attore, cantante, musicista, il secondo lo scrittore Marco Missiroli – e, come in un doppio, stili e visioni si alterneranno, arricchendo lo spettacolo.

Il 3 novembre, alle ore 21, nel Duomo di OGR Torino, cultura sportiva ed espressione artistica si intrecciano con Throwing Balls at Night di Jacopo Miliani. La performance si ispira a Jeux, poème-dansé – frutto della collaborazione tra Claude Debussy, Sergei Diaghilev e Vaslav Nijinsky – che descrive l’incontro fortuito di tre giocatori di tennis in un parco di notte, i quali non potendo riprendere il gioco si intrattengono in un corteggiamento reciproco, lasciando spazio a momenti di ambiguo erotismo.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito (fino al raggiungimento della capienza consentita) con prenotazione su www.ogrtorino.it



Invasioni vegetali, la botanica a tavola

Invasioni Vegetali è il nuovo calendario di appuntamenti che Snodo, area food di OGR Torino, dedica al tema della botanica a tavola.

Traendo ispirazione dalla storia della città – in particolare dal rinnovamento travolgente del Liberty di inizio Novecento e dallo stile floreale che trasformò l’architettura di Torino con l’eleganza decorativa di linee sinuose e armoniose – Snodo intreccia natura, bellezza, sensorialità e benessere per avvicinare all’essenza del gusto.

Mercoledì 27 ottobre, il primo appuntamento dedicato al Vermouth, bevanda torinese per eccellenza da fine ‘700 ai giorni nostri,

Dalle ore 18 un percorso narrativo attraverserà gli ambienti di Snodo, accompagnando il pubblico in un viaggio esperienziale, fra la musica di Cletus, i profumi di piante ed erbe del Vivaio Gramaglia, e due momenti di tasting. Durante il primo, l’aperitivo, la narrazione di Martina Doglio Cotto accompagnerà tre preparazioni a base di altrettanti vermouth abbinate ad assaggi che ne esaltano le sfumature. La cena, a seguire, proporrà quattro portate, pensate dalla chef stellata Mariangela Susigan, accompagnate da preparazioni create dai mixologist di Snodo, per un dialogo tra piatti e calici, fra erbe e spezie, cortecce, scorze, radici e fiori usati in infusione.



Info: età: 18+ | prenotazione necessaria: +39 011 0243771 o prenotazioni@snodo.com.

Per accedere ai locali di OGR Torino è necessario esibire certificazione Green Pass.