Con RGM Italia è più facile vivere le pergole bioclimatiche in ogni stagione

Con lepergole bioclimaticheil piacere di vivere gli esterni diventa senza vincoli, 12 mesi all’anno. Sfruttando strutture in legno o in alluminio, l’ingresso della luce viene regolato e si crea un flusso di aria per mantenere fresco l’ambiente sottostante. Delle lamelle motorizzate ruotano per proteggere lo spazio da pioggia e luce solare. La loro copertura è impermeabile e convoglia l’acqua piovana con il sistema di drenaggio.

Grazie a RGM Italia, realtà specializzata nell’arredamento di ambienti esterni con stile e praticità all’insegna delle ultime tendenze del design, approfittare dei vantaggi delle pergole bioclimatiche quattro stagioni su quattro è più semplice. A disposizione del cliente c’è infatti un’ampia selezione di accessori, funzionali per il riscaldamento e l’illuminazione, senza contare le opzioni di personalizzazione.

Gli accessori della pergola

Una pergola si equipaggia con diversi accessori per incrementarne le prestazioni e il comfort. Praticamente diverrà una stanza aggiuntiva. Uno dei primi è l’illuminazione a LED. La potenza dei LED RGM Italia corrisponde a 14,4 W/m e sono disponibili nelle colorazioni RGB. Si possono posizionare lungo tutto il perimetro interno delle pergole chiuse, direttamente sulla gronda.

RGM mette a disposizione tre diverse linee di luci a LED. Quella Line sfrutta un binario in alluminio con una striscia bianca. Si dimostra utile per le strutture Greta, Pavillon e Albori, sia Big che Twin. Quella Stardust è un sistema d’illuminazione dove i LED sono incastonati nei frangitratta della pergola per ottenere un’illuminazione totale. Infine ci sono i frangitratta con inserto per LED. Si crea così un’illuminazione omogenea grazie all’inserimento di una LED line.

Il riscaldamento delle pergole

Altro accessorio fondamentale: l’impianto di riscaldamento, l’ideale per dar vita ad ambienti dove regnano intimità e privacy. Per le pergole bioclimatiche RGM fornisce anzitutto il Platinum II Smart-Heat TM, con uno schermo in vetroceramica colorata e controllo wireless.

Con il quarzo ultraduro di Tungsten Smart-Heat TM si ha un rivestimento resistente alle alte temperature. Infine con Tungsten Smart-Heat TM portable, un bruciatore in ceramica riscalda con una minima dispersione del calore. Testa orientabile e ruote incorporate consentono un’agevole movimentazione.

La personalizzazione delle pergole chiuse

Perché ogni prodotto rispetti a pieno le aspettative, le pergole bioclimatiche RGM sono caratterizzate da un elevato livello di personalizzazione. Innanzitutto si può aggiungere un impianto di sonorizzazione per ascoltare la propria musica preferita. Si può scegliere fra casse acustiche e un sistema audio Bluetooth. Grazie ad appositi sensori le pergole si attiveranno e si chiuderanno autonomamente. I sensori sono stati pensati naturalmente per ogni intemperia.