Viabilià: riaperta nei due sensi di marcia la strada provinciale 502 a Borgaretto di Beinasco

È stata riaperta stamattina nei due sensi di marcia la strada provinciale 502, chiusa al traffico ieri sera a Borgaretto di Beinasco, in prossimità del sovrappasso della Sp 174, per consentire ai tecnici dell’Italgas di riparare il guasto che ieri aveva causato una fuga di gas. I lavori sono durati tutta la notte e sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.