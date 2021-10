Giunta Lo Russo, anche le PMI plaudono alle scelte del sindaco: "Serve il coraggio di cambiare"

“Torino - conclude il presidente di Api - ha bisogno di riacquisire un ruolo importante a livello nazionale. Questo obiettivo può essere raggiunto non solo con la partecipazione di tutti gli attori economici e sociale della città, cosa che dovrebbe essere scontata, ma anche con una squadra di governo dell’amministrazione comunale che sia forte, coesa, decisa a fare bene. Ed è importante anche che venga intensificato il dialogo con la Regione per concretizzare i dossier strategici per il nostro territorio”.