Il 27 ottobre al via gli appuntamenti sull'audiovisivo della Consulta Universitaria del Cinema

In occasione della Giornata mondiale per il Patrimonio audiovisivo 2021 la Consulta Universitaria del Cinema (CUC) organizza l’evento “Musei dell’audiovisivo e cinema in mostra”, primo appuntamento di un ciclo sul tema Il patrimonio audiovisivo: forme di esposizione, archivi e valorizzazione. Il primo incontro, promosso in collaborazione con Università di Torino-UniVerso e Museo Nazionale del Cinema, si terrà il 27 ottobre 2021 a partire dalle ore 10.15 nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale dell’Università degli Studi di Torino.

Alcuni tra i maggiori studiosi di cinema e audiovisivi dialogano con esperti, direttori di musei e curatori per interrogarsi sul ruolo e la funzione degli spazi museali per le immagini in movimento.

Il programma

Tra gli altri interverranno anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al Ministero della cultura e Vincenzo Trione, presidente della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Segue una tavola rotonda su alcune delle principali realtà espositive del cinema in Italia e nel mondo, come il MIAC – Museo Italiano del Cinema e dell’Audiovisivo, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e l’Academy Museum of Motion Pictures. Chiude la mattinata la presentazione del volume An International Study of Film Museums (Routledge, 2020) di Rinella Cere (Sheffield Hallam University) in dialogo con Donata Pesenti Campagnoni (Università di Torino).

Nel pomeriggio focus sul Fellini Museum di Rimini. La giornata si conclude alla Mole Antonelliana con la visita guidata alla mostra Photocall. Attori e attrici del cinema italiano.

L’evento è a cura di Giulia Carluccio, prorettrice dell’Università di Torino e presidente della Consulta Univesitaria del Cinema, Gabriele D’Autilia, docente di Fotografia e cinema all’Università di Teramo, e Stefania Rimini, docente di Culture cinematografiche contemporanee all’Università di Catania.

Informazioni: comunicazione@<wbr></wbr>consultacinema.org

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su Unito Media sulle pagine Facebook Università degli Studi di Torino e Consulta Universitaria del Cinema.