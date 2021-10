The Startup Academy – Startup Tour, l’evento per startup per ritornare a ricondividere momenti di formazione, confronto e networking dal vivo

The Startup Academy torna in una special edition, Startup Tour, per rivivere per il mondo startup l’esperienza degli eventi dal vivo, ma soprattutto per dare valore ad un ecosistema per sua stessa natura in continua evoluzione.

L’evento prevede una giornata di intensive academy il 5, 6 e 7 novembre a Milano, Firenze e Roma e ha come obiettivo creare una startup di successo, grazie al know how, gli strumenti e le metodologie di Massimo Ciaglia, noto startup coach e mentor, e Mario Moroni, conduttore ed imprenditore digitale e che, insieme, hanno seguito più di cinquecento startup.

L’evento sarà sia in presenza che in video streaming e i posti in presenza disponibili saranno 25 per città.

“L’evento – dichiara Massimo Ciaglia – nasce per dare valore a tutte le startup che hanno bisogno di ricevere il nostro supporto per strutturarsi e crescere, ma anche per ritornare ai nostri eventi in presenza. Finalmente 25 persone potranno seguire l’evento in presenza per città, e ci stiamo muovendo verso la direzione che noi tutti vogliamo: ritornare alla normalità.

Conoscere dal vivo persone a cui brillano gli occhi è un’esperienza importante e da troppo tempo non ci succedeva ed ora vogliamo ritornare a rivivere questi momenti. Infatti, non a caso io e Mario abbiamo scelto di chiudere ogni giornata offrendo un momento conviviale da condividere con i partecipanti”.

L’evento The Startup Academy – Startup Tour consente agli startupper di diventare autonomi e gestire con una consapevolezza maggiore determinate dinamiche che vengono inevitabilmente affrontate quando si creano delle startup capendo quali sono i passaggi fondamentali per la loro strutturazione e crescita.

A sostenere e a supportare l’evento con una partneship è Franco Colombo in rappresentanza di Filasc (Federazione Impresa Lavoro Ambiente Sicurezza Comunicazione), della quale è Presidente, che ha dichiarato: “Siamo felici di aver contributo allo sviluppo di un evento in cui crediamo fortemente. L’ecosistema startup è una realtà che va compresa e sostenuta, perché porta e può portare innovazione al nostro Paese. Investire in startup, significa investire nel futuro. L’evento anche in presenza – conclude Franco Colombo – è il segnale che possiamo tornare a progettare, confrontarci e creare impresa non più virtualmente, ma fisicamente”.