Lo Russo ufficialmente sindaco: "È il momento di cambiare" (FOTO)

Il neosindaco ha poi sottolineato come saranno tre le grandi direttrici della sua amministrazione. "L'ascolto - ha spiegato - e il confronto con i torinesi, che devono sentirsi protagonisti delle istituzioni. L'ascolto sarà una condizione essenziale: lo metterò io in pratica, così come i miei assessori. Ascolto dei cittadini e dei corpi intermedi, che in questi anni sono stati demoliti".

"Bisogna ridare sovranità - ha aggiunto - agli organi dello stato. Il territorio può ripartire solo se si fa squadra tra istituzioni: nei prossimi giorni incontrerò prossimi giorni Cirio".

"Il terzo elemento sta nella innovazione delle idee e delle consuetudini" ha concluso Lo Russo.