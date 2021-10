Apre Paratissima 2021: "Nessun tema quest'anno, lo decidono i nostri artisti" (VIDEO)

Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest'anno, a ospitare l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary Visions.

Paratissima Exhibit

Paratissima arriva dopo due anni di pandemia con 50 artisti che presentano i loro lavori. Pur essendo un'edizione senza tema, quello che diventa centrale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. "È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno - spiega la direttrice artistica Olga Gambari -. Così, Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi".

Special Projects

Presenti anche diversi e importanti Special Projects. "ArtLords", il collettivo che ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province dell’Afghanistan, che con l’avvento recente dei talebani sono stati subito completamente cancellati, gli artisti sono dovuti fuggire fuori dall’Afghanistan, il 5 novembre saranno ospiti di Paratissima che gli restituisce voce e immagine nel grande spazio del Galoppatoio. "RESCUE!" che tratta temi di rilevanza sociale con particolare attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio, con un approccio transdisciplinare e collaborativo. Due special project dedicati all'arte del Giornalismo: "Slow news", creato a Milano da quattro giornalisti freelance. Un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi; "Scomodo" il giornale under25 più grande d'Italia che esplora il giornalismo partendo dai suoi fondamenti, ma sempre alla ricerca della verità. "Dmav - Social Art Ensamble", il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere create per gli spazi pubblici è un atto d’amore verso il mondo variegato delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in questo mondo. Le parole "under | sacred | ground" si alternano creando un messaggio di luce e vetro che si inserisce nel paesaggio. Davide Dileo con "Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani"sei pianoforti in un'installazione che hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e stavano passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano e ora sono tornati a Paratissima a Torino.

Nice & Fair / Contemporary Visions

Sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la ottava edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si è dimostrato sia occasione formativa che luogo di esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa professione del curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair / Contemporary Visions, il format di evento dedicato alle nuove proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. 17 i curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i progetti espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre. Il progetto nasce nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso che dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura Tota.