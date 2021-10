Da Pelizza da Volpedo a Rothko, apre la mostra “Forever Green”

Una mostra che celebra il colore verde in tutte le sue forme artistiche. "Forever green" è la mostra inaugurata da Ersel in collaborazione con Robilant+Boena in piazza Solferino 11. Con 40 opere di artisti che vanno dal Seicento al XXI secolo, da Mark Rothko ad Alighiero Boetto, l’esposizione che sarà visitabile fino al 26 novembre vede come fil rouge proprio la tonalità che cominciò a essere vera protagonista nell'arte solo a partire dal '700 e raggiungere il suo apice a metà Ottocento. Oggi è simbolo di speranza, di liberà e di trasformazione, ma anche di lasciapassare dopo la pandemia e del movimento ambientalista.

"Il verde ha questa capacità di far dialogare opere di momenti completamente diversi e di valore diverso - spiega la curatrice Chiara Massimello -. Il nostro obiettivo era proprio quello di mostrare come si possono mettere a confronto pittori come Giuseppe Pelizza da Volpedo e Lucio Fontana".

Ersel torna a parlare quindi di arte a Torino nel mese in cui ospiterà Artissima con una mostra che vuol tornare a dare positività dopo un periodo di crisi mondiale, ma anche sociale. In mostra opere di particolare importanza, oltre all’Untitled di Rothko del 1964, anche “Il bel Paese” di Maurizio Cattelan, “Deux Boteilles” di Mimmo Rotella e la scultura “Pratone” in poliuretano del gruppo Ceretti, Derossi, Rosso

Omaggio anche alla città di Torino con autori quali Aldo Mondino e Mario Merz

“Torino deve essere sempre più orgogliosa di se stessa” aggiunge Paola Giubergia, responsabile relazioni esterne di Ersel.

“E occorre tornare a far dialogare le opere. Va benissimo l’antico con il contemporaneo, quando l’arte è bella, tutto si può abbinare”, conclude Massimello.