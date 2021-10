Precari e dirigenti verso il pensionamento, il Comune di Torino pensa ai concorsi per assumere

Dipendenti precari, carenza di personale in alcuni settori e diversi dirigenti verso il pensionamento. È sicuramente il rinnovo della macchina comunale uno dei dossier più urgenti che si trova ad affrontare il sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha convocato a Palazzo Civico la prima giunta politica post insediamento.

L'ipotesi è che il Comune preveda nel medio periodo concorsi per immettere forze nuove, avendo un occhio di riguardo per chi in questi anni non ha avuto un lavoro "fisso" come gli educatrici ed operatori dei servizi scolastici.