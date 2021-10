Salone del Libro, appello di Lagioia: "Comune e Regione ci dicano le date dell'edizione 2022"

"Gli organizzator i - scrive Lagioia su Facebook - dichiarano che a risultare determinante per la decisione (20 altre città si erano proposte, 20 candidature di ottimo livello tra cui scegliere, dice Boeri) è stato l'esito dell'ultimo Salone Internazionale del Libro, un successo a cui neanche io avrei razionalmente assegnato le dimensioni che poi ha avuto".

Un'evento che, insieme alle Atp Finals 2021-2025 ed Eurovision Song Contest 2022, possono consentire a Torino di "rilanciarsi, per fare qualche bracciata in più che le consenta di completare una trasformazione cominciata molto tempo fa ma che l'ha poi lasciata a lungo in mezzo al guado".