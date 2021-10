Il Teatro Stabile presenta online il docufilm e la ripresa integrale di "Molto rumore per nulla"

Il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale continua ad investire nella realizzazione di docufilm e sulla ripresa integrale dei suoi spettacoli per implementare l’offerta e soddisfare la crescente domanda di contenuti video su piattaforme multicanale da parte del pubblico.



Il prossimo appuntamento online è programmato lunedì 1° novembre 2021, alle ore 20.30, con la presentazione della première del docufilm UN SOGNO ARDENTE, realizzato dai Frana Smashing Videos (giovane realtà che lavora sul nostro territorio, formata dai videomaker Anna Cordioli e Francesco Moroni Spidalieri) sullo spettacolo MOLTO RUMORE PER NULLA di William Shakespeare, con la regia di Silvio Peroni, prodotto dal TST, che ha debuttato in prima nazionale al Teatro Carignano il 6 luglio 2021.



A seguire, domenica 28 novembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in streaming la ripresa integrale, sempre realizzata dai Frana Smashing Videos, dello spettacolo MOLTO RUMORE PER NULLA, commedia del Bardo fra le più conosciute ed amate; una perfetta macchina teatrale che continua ad affascinare il pubblico di tutte le età.

Tutti i video saranno disponibili gratuitamente nella sezione Docufim e Première, presente sul sito del TST all’indirizzo:

https://www.teatrostabiletorino.it/docufilm-e-premiere-online/