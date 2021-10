Via libera dal Mise al piano da 165 mln per il rilancio di Torino

Previsti la creazione di due hub per il rilancio dei settori automotive e aerospazio

Al via con 165 milioni di euro il piano di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale di Torino, che punta a rilanciare i settori dell'automotive e dell'aerospazio con la creazione di due hub. E' questo il contenuto dell'accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione, Comune di Torino, Anpal, Ice e Invitalia, approvato dal ministro Giancarlo Giorgetti.

"E' la dimostrazione - spiega quest'ultimo - che il Governo non fa mancare il suo supporto per la ripresa economica ed è attento a tutte le misure necessario per la piena applicazione del Pnrr".

Il centro per l'automotive sarà realizzato nel distretto di Mirafiori, dove verranno avviate attività in sinergia con il Manufacturing Center. L'hub aerospaziale sorgerà in corso Marche, vicino ala sede delle aziende leader del settore Leonardo e Thales.