Carmagnola si prepara alla Festa delle Forze Armate

Domenica 7 novembre a Carmagnola si terrà in piazza la commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate con la partecipazione delle autorità, delle Associazioni d’Arma e della Società Filarmonica.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 presso i Giardini Unità d’Italia per un momento di commemorazione presso la lapide all’angolo di corso Sacchirone. Alle 10,15 si terrà invece la cerimonia istituzionale in piazza Sant’Agostino con la partecipazione delle associazioni d’arma e della Società Filarmonica. Alle ore 18 ammainabandiera a cura dell’Associazione Nazionale Alpini.

Dichiara il Sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio: “Quest’anno torneremo a commemorare in piazza questa giornata importante del calendario civile. Ricordiamo i caduti della Grande Guerra e celebriamo l’unità del nostro Paese nonché le Forze Armate per il servizio che quotidianamente rendono alla nazione. L’anniversario di quest’anno è ancora più significativo poiché ricorrono i 100 anni del Milite Ignoto. Fu infatti nel 1921 che la salma di un giovane caduto sul fronte della Grande Guerra venne trasferita da Aquileia a Roma per essere tumulato presso l’altare della Patria. Per la nostra città il centenario è particolarmente importante anche perché esattamente un secolo fa, in piazza Sant’Agostino, venne inaugurato il monumento ai caduti, fortemente voluto dalla popolazione per onorare i propri figli deceduti al fronte. Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare per rinnovare insieme il ricordo dei nostri concittadini e della nostra storia”.