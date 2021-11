Protesta degli anarchici in via Garibaldi: “Senza armi le nostre vite sarebbero migliori”

Protesta degli anarchici in via Garibaldi

“Provate a immaginare quanto migliori sarebbero le nostre vite se i miliardi investiti in armamenti fossero usati per casa, scuola, sanità e trasporti”. È uno dei passaggi riportati sul volantino distribuito oggi in via Garibaldi dai militanti della Federazione anarchica torinese, che ha organizzato un presidio di protesta in vista dell’Aerospace & defence meeting, definita dagli anarchici “una mostra-mercato internazionale dell’industria aerospaziale di guerra”, in programma dal 30 novembre al 2 dicembre all’Oval Lingotto.

Gli anarchici dicono no all'industria della guerra

“Per fermare la guerra non basta un no - dicono gli anarchici - occorre incepparne i meccanismi, partendo dalle nostre città, dal territorio in cui viviamo, dove ci sono caserme, basi militari, aeroporti, poligoni di tiro, fabbriche d’armi, uomini armati che pattugliano le strade”.

Nuova protesta martedì prossimo a Porta Palazzo

Non è mancata, infine, una condanna alla Giornata delle Forze armate, celebrata in piazza Castello e definita dai militanti “retorica, patriottica e nazionalista”. I prossimi appuntamenti sono il presidio di martedì 9 novembre sotto la tettoia dei contadini del mercato di Porta Palazzo e il corteo di sabato 20 novembre, con partenza alle 14.30 da piazza della Repubblica.