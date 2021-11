Il pluripremiato regista Negrini torna a Torino al Cineforum Paìs

Il pluripremiato film Tides - Maree di Alessandro Negrini vincitore di 17 premi internazionali, tra i quali il Gold Movie Awards di Londra e il premio Miglior Documentario Lungometraggio all New York-Istanbul Fiilm Festival, inaugura il Cineforum Paìs, organizzato dall'associazione Paìs.

Il regista Alessandro Negrini , di origini torinesi e giramondo, ora residente in Irlanda, sarà presente in sala ad incontrare il pubblico.

Maree, definito una reverie sui confini e sui sogni dimenticati si è aggiudicato di recente la Menzione Speciale al New Delhi Film Festival in India e il premio miglior documentario in South Carolina ai Myrtle beach International Film Awards. Precedentemente, Tides è stato premiato a Londra ai Gold Movie Awards.