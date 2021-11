The Others compie dieci anni: dal 4 al 7 novembre la kermesse invade gli spazi di Torino Esposizioni (VIDEO)

Germania, Francia, Austria, Ucraina, Olanda, Danimarca, Belgio, Romania, Russia, Svezia, Svizzera, Cuba: sono solo alcuni dei paesi esteri fra i 56 espositori, gallerie e artist-run space che hanno scelto The Others, e che si affacceranno sulle 8 piazze nell’innovativo percorso espositivo del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, per la X edizione di The Others Art Fair.

Una proposta sempre più varia e internazionale all’insegna dell’attualità , frutto di un board curatoriale di donne che esplora il mondo per portare a Torino i progetti con il più alto tasso di innovazione e scouting all’estero nel panorama della Torino Contemporary Art Week.

Un programma ricco di eventi, talk, concerti e iniziative per celebrare la decima edizione, incentrata sull'attualità attraverso i linguaggi dell'arte e del contemporaneo.

“Fra le novità di questa X edizione – commenta Roberto Casiraghi, ideatore della fiera con Paola Rampini – un innovativo display espositivo cancella il senso dei corridoi tipici di una fiera tradizionale, per permettere ai visitatori una passeggiata culturale fra i 56 espositori ospiti, su otto piazze, in una disposizione a raggiera. I singoli stand rompono così ogni schema e regola classica di allestimento, per creare nuovi link e opportunità di confronto, in nuova concezione dello spazio, fra progetti espositivi e pubblico."