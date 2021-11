Un weekend all'insegna dell'arte contemporanea a Torino, ma non solo

E’ il fine settimana dell’arte contemporanea a Torino. Da Artissima a Flashback, passando per The Others e tutte le kermesse che animano la città fino a domenica 7 novembre saranno accompagnati da eventi di teatro e musica.

MOSTRE E SPETTACOLI

ARTISSIMA

Artissima 2021 apre al pubblico fino a domenica 7 novembre. 154 gallerie da 37 Paesi da tutto il mondo, 25 new entries, ma anche storiche come Lia Rumma e Tucci Russo.

Grande novità di quest’anno “Artissima XYZ”, la versione digitale che porta sul web le tre grandi sezioni della kermesse dell’arte contemporanea torinese: Present Furure, Back to the Future, Disegni. Un progetto transmediale che porta avanti la piattaforma nata nel 2017. Per ogni sezione sarà poi esposta un’opera anche all’intero dell’Oval.

La fiera sarà poi in città le iniziative per l’intera durata della manifestazione: “Hub India”, esteso a Palazzo Madama, Mao e Accademia Albertina, “Rimbalzi/Vitalità del tempo”, con una mostra all’Oval e al Grattacielo di Intesa San Paolo e “Six Chairs”, l’omaggio alle ATP Finals in città dal 25 al 19 novembre.

FLASHBACK

Nona edizione per la kermesse aperta fino al 7 novembre con la grande novità di quest’anno: il cambio di sede nelle sale della Caserma La Marmora (prima Dogali) di via Asti 22.

In occasione della settimana dell’arte contemporanea torinese, la kermesse che unisce arte antica, moderna e contemporanea porta al pubblico centinaia di opere prestigiose: da Mario Sironi a Medardo Rosso, da Sandro Chia a Carle Vernet, passando per l’arte antica di Bicci di Lorenzo, Gregorio di Cecco di Lucca. 50 progetti per 34 gallerie, di cui 13 sono torinesi. Fil rouge di questa nona edizione la “Zona Franca”, un inno alla libertà espressiva che collegherà esposizioni ed eventi come workshop e talk.

THE OTHERS

Germania, Francia, Austria, Ucraina, Olanda, Danimarca, Belgio, Romania, Russia, Svezia, Svizzera, Cuba: sono solo alcuni dei paesi esteri fra i 56 espositori, gallerie e artist-run space che hanno scelto The Others, e che si affacceranno sulle 8 piazze nell’innovativo percorso espositivo del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, per la X edizione di The Others Art Fair, presente al Padiglione 3 di Torino Esposizioni. Un programma ricco di eventi, talk, concerti e iniziative per celebrare la decima edizione, incentrata sull'attualità attraverso i linguaggi dell'arte e del contemporaneo.

PARATISSIMA

Torna Paratissima con la sua 17 edizione che si prolunga rispetto alle altre fiere dell’arte contemporanee: fino al 12 dicembre. Anche quest'anno, a ospitare l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary Visions. Oltre 50 i progetti che si arricchiranno di eventi, concerti e talk.

DAMA

Il progetto DAMA torna per la sesta edizione. Fino al 7 novembre si pone l'obiettivo di integrare alle performance e le opere video del Live Programme, le opere di artisti rappresentati dalle loro gallerie, ideando un percorso espositivo eterogeneo che, dalla quinta edizione, si sarebbe dovuto svolgere attraverso un incontro di linguaggi espressivi.

Il percorso si sviluppa dal cortile di Palazzo Carignano per estendersi fino alla corte di Palazzo Chiablese.

CONCERTI

Beethoven Rivoluzionario

Sabato 6 novembre

Concerto per Piano in Primo Piano Festival con Marco Vincenzi, al pianoforte alle ore 17 alla Cappella dei Mercanti. L'incasso sarà devoluto all'Associazione Neuroland

Bach a Berlino

Domenica 7 Novembre

Alle ore 11, nella splendida cornice di Villa della Regina a Torino si terrà il concerto “Bach a Berlino” del Gradus Ensemble. La valorizzazione dei giovani talenti ha rappresentato fin dagli esordi una delle missioni del festival Back TO Bach; con questo concerto si rinnova anche la collaborazione con il Conservatorio di Torino, Dipartimento di Musica Antica. Ad aprire il concerto sarà la lettera di un immaginario turista che nell’Europa tra Settecento e Ottocento è venuto in contatto con la musica di Bach.

TEATRO

REGIO METROPOLITANO

Sabato 6 novembre ore 20.30

Marc Albrecht non potrà dirigere il concerto, lo sostituirà quindi Jan Latham Koenig. Il direttore inglese tornerà così a dirigere l’Orchestra del Regio dopo il grande successo del 2016 con il capolavoro di Leóš Janáček “La piccola volpe astuta”. In programma, il Preludio del I atto dai Maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner, Don Juan (Don Giovanni) di Richard Strauss e la Sinfonia in re minore di César Franck.

INFO: Auditorium Giovanni Agnelli – Lingotto, www.teatroregio.torino.it

OMAGGIO A GUCCINI

Sabato 6 novembre ore 21

L’Accademia dei Folli sale sul palco del Teatro Studio Bunker per uno spettacolo di musica-teatro dedicato a Francesco Guccini. “Canzoni delle osterie di fuori porta” è un ritratto di un formidabile cantastorie, compagno di bevute, sempiterno nottambulo, scrittore, poeta-contadino, anarchico, eterno studente: bastano pochi versi e una manciata di accordi per rimanere affascinati dalla sua arte affabulatoria, per entrare nelle sue storie raccontate sempre da angolazioni e punti di vista non considerati e sorprendenti. Lo spettacolo è un piccolo romanzo ambientato tra la via Emilia e il West, dove piccole storie dipingono un affresco epico delle vicende umane. Ricrea l'atmosfera da osteria dove l'artista, da poco ritirato dalla scena musicale, si è sempre trovato più a suo agio. Gli ingredienti sono semplici: una bottiglia di vino, una chitarra, l’ironia degli amici, una ragazza da far innamorare e le sue canzoni che scorrono lievi.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Niccolò Paganini 0/200, www.accademiadeifolli.com

TEATRO AGNELLI, PER BIMBI DAI 3 ANNI IN SU

Domenica 7 novembre ore 11

Nella letteratura indiana vi sono due notevoli raccolte di favole di animali: Il Pancatantra e l’Hitopadesa. La prima raccolta è la più antica e più ricca e consiste di 87 racconti; 43 ne conta la seconda, 25 dei quali si trovano già nel Pancatantra. Tali racconti paiono ancora più antichi in quanto se ne trovano tracce in lavori sanscriti. All'Agnelli andrà in scena appunto “Le favole del Pancatantra”, con Eliana Cantone, drammaturgia e regia di Giordano V. Amato, musiche dal vivo di Giulio Berruto.

INFO: Teatro Agnelli, via Sarpi 111, assembleateatro.com

FESTIVAL DELLE COLLINE

Penultimo fine settimana per il Festival delle Colline Torinesi. Molti gli spettacoli in programma. Tra questi:

NEEDCOMPANY/JAN LAUWERS, “ALL THE GOOD”

Un veterano della guerra arabo-israeliana diventa danzatore, accolto in una famiglia del teatro internazionale per sperimentare nuovi linguaggi della scena.

INFO: Sabato 6 novembre, ore 21, Teatro Astra

IRAA THEATRE CUOCOLO/BOSETTI, “EXHIBITION”

Un percorso immaginario tra le opere che svela i meccanismi, non sempre prevedibili, della fruizione.

INFO: Sabato 6 e Domenica 7 novembre, ore 15 e 17, Castello di Rivoli

WILL GUTHRIE /METTE INGVARTSEN

ALL AROUND prima

La fusione di linguaggi: un 'a solo' musicale e la danza. Ritmo e crescente velocità

portano quasi alla trance. Con il pubblico tutto intorno.

INFO: Domenica 7 novembre ore 19, Lunedì 8 novembre ore 21, Fondazione Merz