Prevale la linea Laus, Maria Grazia Grippo presidente della Sala Rossa

Maria Grazia Grippo presidente della Sala Rossa, Ludovica Cioria vicepresidente e capogruppo del Pd Nadia Conticelli . Dopo giornate di discussioni sono questi i nomi scelti dal gruppo consiliare dei dem per guidare il Consiglio Comunale di Torino ed il gruppo: domani è previsto il voto in aula, ma vista l'indicazione dei tre nomi all'unanimità, l'esito è pressoché scritto.

Così come per la giunta, oltre al criterio della competenza, ha pesato anche il risultato elettorale. Vicepresidente, nonostante sia la più giovane candidata del Pd, è Ludovica Cioria: terza più votata con 1.969 voti, è vicina al consigliere regionale Daniele Valle e anche a Laus.

Premiata anche per la buona performance alle urne Nadia Conticelli, quarta tra i dem con 1.577 schede. La docente avrebbe preferito l'incarico di Presidente, considerato più prestigioso sia economicamente che istituzionalmente, ma per lei si aprono le porte di un ruolo politico come quello di capogruppo.