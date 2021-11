Erba alta, rifiuti e bottiglie abbandonate: l'incuria la fa da padrone lungo via Cardinal Massaia

Bottiglie abbandonate, erba alta, incuria. In via Cardinal Massaia urgono interventi per ripristinare il decoro pubblico.

La vegetazione invade il marciapiede

In quel tratto di strada, al confine tra Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, si trova piazza Bonghi, in cui sorgono dei giardini molto frequentati da residenti e bambini. A quell’altezza, una siepe piuttosto vistosa occupa il marciapiede sulla carreggiata sinistra, in direzione di corso Grosseto. La presenza di vegetazione in eccesso, non solo ostruisce il passaggio di chi attraversa la banchina, costretto a camminare sul bordo, ma anche la visuale di chi esce dal parcheggio di una nota catena di supermercati.

Una mini discarica a cielo aperto

E adesso, con l'arrivo dell'inverno e le condizioni climatiche più difficili, il rischio può solo aumentare. All’interno del luogo di sosta, vi è poi una specie di mini discarica a cielo aperto, con rifiuti e soprattutto bottiglie di vetro quasi in quantità industriale. Senza contare la possibilità di ritrovarsi in mezzo ai piedi plastica, mascherine e altri oggetti, incuria dominante in un luogo quasi sempre pino di auto parcheggiate.

Chiesto l'intervento dei nuovi vertici della Circoscrizione 5

E' forte la mobilitazione degli abitanti del quartiere, solidali con gli appelli di chi si trova ogni giorno a passeggiare su quel marciapiede, tanto da consigliare di segnalare la situazione (via social e non solo) ai nuovi rappresentanti eletti in Circoscrizione 5. Tra i commenti figura qualche “Con l’Appendino queste cose non c’erano. Siamo invasi”. Per la serie, si rimpiange sempre chi c'era prima.