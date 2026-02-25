Apertura dell’ufficio ancora posticipata a Perosa Argentina: Poste Italiane si scusa con i cittadini

Poste Italiane si scusa con i cittadini e assicura che sarà riaperto entro la fine del mese di marzo l’ufficio di via Gutermann. Il servizio avrebbe dovuto riprendere oggi, mercoledì 25 febbraio, ma la data è slittata ancora una volta. “Riaprirà al pubblico entro la fine del mese di marzo, a conclusione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento finalizzati a garantire servizi più efficienti e sicuri. Il rinnovato ufficio Polis sarà pienamente operativo con tutti i nuovi standard previsti dal progetto, inclusa l’abilitazione al servizio di rilascio e rinnovo passaporti, ampliando così in modo significativo l’offerta dei servizi disponibili sul territorio” conferma Poste Italiane a Piazza Pinerolese.

L’ufficio, inserito nel progetto Polis, è chiuso dal 19 maggio del 2025 e a proposito dei ritardi Poste dichiara: “Nello scusarsi con la cittadinanza per il ritardo rispetto alla data inizialmente prevista si precisa che il rinvio è stato determinato da ritardi tecnici e operativi non ascrivibili alla volontà dell’azienda. Poste Italiane ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate, confermando il proprio impegno a garantire servizi moderni, sicuri e sempre più accessibili”.