Come organizzare un trasloco a Milano: 5 consigli per non impazzire

Organizzare un trasloco, specialmente in una città come Milano, può sembrare davvero complicato. Le cose a cui pensare sono moltissime e non è affatto semplice riuscire a gestire tutti gli spostamenti, per non parlare del tempo a disposizione che è sempre troppo poco. Nonostante questo, con la giusta organizzazione si può riuscire a portare a termine un trasloco senza impazzire: non è un’impresa impossibile. L’importante e compiere le scelte giuste ed evitare di commettere i classici errori da principiante. Ecco allora 5 consigli per gestire tutto al meglio.

#1 Valutare la convenienza del fai da te

Prima di ogni cosa, vale la pena valutare l’effettiva convenienza del gestire tutto il trasloco in completa autonomia anziché affidare il lavoro ad una ditta specializzata. In moltissimi infatti scartano a priori questa opzione, perché convinti che sia troppo dispendiosa ma in tanti casi si rivela in realtà quella migliore. In città grandi come Milano è possibile infatti trovare imprese di traslocoeconomiche, che permettono di gestire tutto in molto meno tempo e soprattutto senza troppi pensieri per la testa. Affidare il grosso del lavoro a dei professionisti può rivelarsi una grande idea, dunque vale la pena chiedere almeno qualche preventivo in modo da capire quanto si andrebbe a spendere.

#2 Organizzare il trasloco in anticipo

Un errore che in moltissimi commettono è quello di organizzare il trasloco all’ultimo minuto, senza prendersi il tempo utile per gestire ogni aspetto con la dovuta calma. Così facendo, si trovano in grandi difficoltà perché non riescono ad occuparsi di ogni cosa ed i livelli di stress salgono inevitabilmente alle stelle. Il tutto diventa ancora più complicato quando si deve lasciare libero l’appartamento in affitto entro una determinata data. Traslocare in fretta e furia è una pessima idea, che non porta a nulla di buono! Meglio organizzare il trasloco con un largo anticipo, in modo da riuscire a gestire anche eventuali imprevisti con la dovuta tranquillità.

#3 Preparare gli scatoloni con il giusto criterio

Quando si trasloca ci si trova spesso e volentieri a confrontarsi con una dura realtà, che non si aveva preventivato: la propria casa è piena zeppa di cose da imballare e riporre negli scatoloni e queste sembrano davvero non finire mai! Si tende sempre a sottovalutare la mole di lavoro che c’è da fare da questo punto di vista. Conviene dunque partire sin da subito con il piede giusto: preparare gli scatoloni con un certo criterio, suddividendoli per stanza ed imballando oggetti e suppellettili poco per volta, giorno dopo giorno.

#4 Organizzare il trasporto

Organizzare il trasporto non è difficile, ma è bene ricordare che senza noleggiare un mezzo adatto si perde davvero moltissimo tempo e non ne vale proprio la pena! Per questo conviene sempre rivolgersi ad una ditta specializzata in traslochi, almeno per questo servizio, in modo da non doversi preoccupare anche di tale aspetto.

#5 Prevedere in anticipo gli imprevisti

Gli imprevisti sono all’ordine del giorno quando si trasloca dunque conviene sempre prevederli in anticipo. Tra i più comuni c’è quello legato alla necessità di una piattaforma aerea, qualora alcuni mobili non si riuscissero a smontare e non dovessero passare attraverso il giroscale.