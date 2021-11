Ex Embraco: mentre Torino aspetta Giorgetti sulle ATP Finals, i sindacati tornano a chiedere un incontro al Mise

Un nuovo appello al Ministero per lo Sviluppo Economico, un nuovo tentativo di smuovere una situazione che sembra ormai viaggiare inesorabilmente verso la fine. È quello che arriva dai sindacati metalmeccanici (Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino), sulla vicenda ex Embraco, dopo che per l'ennesima volta a promesse e impegni non stanno seguendo fatti concreti nei confronti di circa 400 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri.

Nelle scorse settimane una manifestazione sotto le finestre della Prefettura aveva portato a momenti di tensione quando i sindacalisti, al termine dell'incontro con gli esponenti degli uffici di piazza Castello, non volevano abbandonare le sale fino a quando da Roma non fosse stato fissato un appuntamento. Una data sul calendario.



Anche in quel caso, impegni e prese in carico, cui non ha fatto seguito altro. E mentre da un lato si annuncia la presenza del ministro Giancarlo Giorgetti a Torino (per un convegno sulle ATP Finals) giovedì pomeriggio al Mauto, i sindacalisti tornano alla carica: "Chiediamo una convocazione urgente del tavolo di crisi da parte del ministero dello Sviluppo economico. Nonostante le molte richieste formali inviate nei mesi passati a firma delle Organizzazioni Sindacali e delle Istituzioni locali (Regione Piemonte e Città di Torino), a oggi non è pervenuta alcuna comunicazione al riguardo".