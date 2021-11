"Una Mole di panettoni" torna per la sua X edizione

È in procinto di ritornare a Torino la nuova edizione annuale della manifestazione "Una Mole di panettoni", l'evento di eccellenza per l'intero settore nazionale della pasticceria e dei grandi lievitati. Due giorni che vedranno accorrere centinaia di curiosi e operatori professionali da ogni dove, i cui sensi potranno apprezzare le squisitezze di carattere artigianale prodotte e vedere all'opera i migliori pasticcieri del Paese, pronti a sfidarsi sul celebre dolce nostrano.

Per l'occasione una giuria tecnica ha proceduto alla rigorosa selezione di 35 maestri pasticcieri, che si daranno battaglia per conquistare lo scettro dell'autore del migliore panettone del 2021. Le categorie in gara saranno tre: miglior panettone di tradizione milanese, miglior panettone tradizionale di scuola piemontese e miglior panettone creativo. Oltre all'importanza in sé della vincita per accrescere l'immagine del singolo maestro pasticciere e delle rispettive aziende, è un'occasione per contribuire alla destagionalizzazione di questo dolce ed a non considerarlo solo un dessert di fine pasto o per una pausa caffè.

Secondo il sito web MonederoSmart il triplicarsi delle persone che si sono dedicate alla preparazione di alimenti fatti in casa dal 2018 ad oggi, oltre al +9,1% di chi usa quotidianamente estrattori per succhi salutari, fa prevedere che il Natale 2021 potrà sorprendere per quanti si cimenteranno a preparare panettoni in casa dopo aver preso dimestichezza con impastatrici, forni e tegami durante i periodi di restrizione a casa.

Proprio questo sarà un ulteriore motivo di stimolo per prendere parte all'iniziativa fissata per il 4 e 5 dicembre presso l'Hotel Principi di Piemonte, dove sarà possibile degustare oltre 200 tipi di panettone che porteranno a conoscere le nuove varianti salate e per ogni occasione. Inoltre, sarà possibile l'acquisto degli stessi panettoni artigianali al prezzo unico di 28 euro al chilogrammo. Un'occasione per conoscere ed apprezzare profumi, sapore e nuove tendenze di uno dei più conosciuti prodotti della gastronomia italiana in giro per il mondo, ma anche un mezzo di solidarietà.

Infatti, anche quest’anno la kermesse non rimane indifferente alle opportunità di beneficenza: 1 euro del biglietto pagato per l'ingresso a "Una Mole di Panettoni" verrà dato in beneficenza a 1 Caffè Onlus, l'Associazione non profit torinese (di cui il celebre attore Luca Argentero è vicepresidente) che dedica le proprie forze a progetti di assistenza in molte situazioni critiche, in Italia e all’estero: povertà, emarginazione, razzismo, malattie.